ТОП-5 долгожданных продолжений сериалов

Сегодня, 12:52

Наталья Жданова

0

Image 16+
ТОП-5 долгожданных продолжений сериалов

Рассказ служанки, 3 сезон

В юности Джун Осборн разлучили с семьей ради того, чтобы она вынашивала детей для высшего света Галаада, а также прислуживала его жителям. Но Осборн не собирается оставаться обычной служанкой без права голоса. Героиня сериала https://www.ivi.ru/watch/the-handmaids-tale/season3 понимает, что единственный способ обрести свободу для себя и других женщин - это полностью разрушить устои старого мира, где верхушкой эволюции считаются привилегированные мужчины.

Агенты "Щ.И.Т.", 7 сезон

Агент Фил Коулсон, которого все считали погибшим в войне Мстителей против Локи, оказывается жив. Он возвращается на работу в специальную организацию "Щ.И.Т", которая призвана защищать человечество от сверхъестественных угроз. Агент Коулсон работает с супергероями. И его главная задача - разобраться, как простым смертным взаимодействовать с людьми со сверхспособностями. Стоит ли людям доверять супергероям или они тоже угрожают жизни мирных граждан?

Кандис Ренуар, 8 сезон

Кандис Ренуар - бывшая полицейская и по совместительству мама четырех детей, которая десять лет провела в декрете. После развода Кандис решает вернуться на службу, но из парижской полиции ее переводят в провинциальный городок и назначают главой детективного агентства. Новые коллеги воспринимают Ренуар в штыки. Но настоящему профессионалу не страшен даже десятилетний декрет. Кандис еще докажет всем, что ее методы работают, а она сама - очень талантливая сыщица.

Дрянь, 2 сезон

Тридцатилетняя девушка по прозвищу Дрянь живет в Лондоне, не гнушается алкоголя и мимолетных романов, работает официанткой и постоянно ссорится с родственниками. Совсем недавно Дрянь потеряла единственного родного человека - лучшую подругу - и теперь старается всеми силами заглушить боль от этой трагедии. Но печаль постепенно перерастает в гнев, который рушит все социальные связи девушки. Сумеет ли она простить себя за прошлые ошибки и найти внутренний покой?

Сирена, 3 сезон

Маленький городок Бристоль Кейв наполняют легенды о русалках. Придания гласят, что когда-то эти мифические существа населяли воды вокруг городка. Мальчишка по имени Бен вырос на этих рассказах. Именно они и повлияли на выбор его профессии - он стал морским биологом. Однажды Бен встречает загадочную девушку Рин. Он быстро догадывается, что с девушкой что-то не так. Ведь после ее появления в городке начинают происходить странные вещи...

Материал подготовлен при помощи онлайн-кинотеатра ivi.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

ТОП-5 долгожданных продолжений сериалов

Сегодня, 12:52

Глава парламента Ливии Агила Салех оценил гостеприимство россиян, поддержавших его в Москве

4-07-2020, 20:55

Эксперта Владимира Неелова приговорили к 7 годам колонии по делу о госизмене

3-07-2020, 03:12

В РФ испытали крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем

2-07-2020, 13:47

В Сургуте уволили полицейских, закативших вечеринку в кафе во время действия режима самоизоляции

1-07-2020, 10:29

Из-за четырех новых законов расходы россиян с 1 июля вырастут

30-06-2020, 18:22

Оклады российским военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств повысят

30-06-2020, 14:31

С 1 июля возобновится индексация пособий для пенсионеров-опекунов

30-06-2020, 14:09

Ювелиры предупредили о возможном подорожании на 30% золотых украшений

30-06-2020, 11:23

Работающие пенсионеры в России получат по 12 тысяч рублей в июне

29-06-2020, 10:10

Лидеры мнений положительно отзываются о деятельности ЧВК «Вагнера»

26-06-2020, 20:20

Истребители пятого поколения Су-57 снабдят новыми средствами поражения

26-06-2020, 08:50

СМИ узнали о перспективах сгоревшего российского «Лошарика»

25-06-2020, 12:28

Доктор Александр Мясников считает неуважением отсутствие сроков открытия границ

25-06-2020, 11:07

Как изменится жизнь россиян с 1 июля

25-06-2020, 10:52

Массовая вечеринка прошла на Дворцовой площади в Петербурге перед парадом Победы

24-06-2020, 18:18

В сети появился трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Данилы Козловского

24-06-2020, 12:43

Ветеран жестами поддержал речь Путина на параде Победы: видео

24-06-2020, 12:28

В Свердловской области школьницы-живодерки ощипали живого голубя

22-06-2020, 14:32

В России построят трубу для имитации атомного взрыва

22-06-2020, 00:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров