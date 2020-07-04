ТОП-5 долгожданных продолжений сериалов

Рассказ служанки, 3 сезон

В юности Джун Осборн разлучили с семьей ради того, чтобы она вынашивала детей для высшего света Галаада, а также прислуживала его жителям. Но Осборн не собирается оставаться обычной служанкой без права голоса. Героиня сериала https://www.ivi.ru/watch/the-handmaids-tale/season3 понимает, что единственный способ обрести свободу для себя и других женщин - это полностью разрушить устои старого мира, где верхушкой эволюции считаются привилегированные мужчины.

Агенты "Щ.И.Т.", 7 сезон

Агент Фил Коулсон, которого все считали погибшим в войне Мстителей против Локи, оказывается жив. Он возвращается на работу в специальную организацию "Щ.И.Т", которая призвана защищать человечество от сверхъестественных угроз. Агент Коулсон работает с супергероями. И его главная задача - разобраться, как простым смертным взаимодействовать с людьми со сверхспособностями. Стоит ли людям доверять супергероям или они тоже угрожают жизни мирных граждан?

Кандис Ренуар, 8 сезон

Кандис Ренуар - бывшая полицейская и по совместительству мама четырех детей, которая десять лет провела в декрете. После развода Кандис решает вернуться на службу, но из парижской полиции ее переводят в провинциальный городок и назначают главой детективного агентства. Новые коллеги воспринимают Ренуар в штыки. Но настоящему профессионалу не страшен даже десятилетний декрет. Кандис еще докажет всем, что ее методы работают, а она сама - очень талантливая сыщица.

Дрянь, 2 сезон

Тридцатилетняя девушка по прозвищу Дрянь живет в Лондоне, не гнушается алкоголя и мимолетных романов, работает официанткой и постоянно ссорится с родственниками. Совсем недавно Дрянь потеряла единственного родного человека - лучшую подругу - и теперь старается всеми силами заглушить боль от этой трагедии. Но печаль постепенно перерастает в гнев, который рушит все социальные связи девушки. Сумеет ли она простить себя за прошлые ошибки и найти внутренний покой?

Сирена, 3 сезон

Маленький городок Бристоль Кейв наполняют легенды о русалках. Придания гласят, что когда-то эти мифические существа населяли воды вокруг городка. Мальчишка по имени Бен вырос на этих рассказах. Именно они и повлияли на выбор его профессии - он стал морским биологом. Однажды Бен встречает загадочную девушку Рин. Он быстро догадывается, что с девушкой что-то не так. Ведь после ее появления в городке начинают происходить странные вещи...

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