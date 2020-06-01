Россияне отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Вчера, 21:52

Анна Лисова

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Россияне отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса

Необходимость предъявить справку об отсутствии коронавируса заставляет многих российских туристов отказаться от отдыха в Сочи по уже забронированным путевкам. Об этом рассказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает Интерфакс

Она объяснила, что в санатории Сочи при заселении требуют справки об отсутствии коронавируса. Если такой нет, то можно отказаться от отдыха либо перенести дату заселения. 

Власти Сочи ранее сообщили, что по состоянию на 1 июня принять гостей были готовы 80 санаториев и комплексов с медицинской лицензией. Но только лишь 34 из них заявили о начале приема туристов. С 8 по 20 июня откроются еще 13 объектов, с 1 июля - 18. 

Поскольку Роспотребнадзор выдвинул ряд требований для санаториев, то те учреждения, которые не смогли их выполнить, вовсе не открылись. Одним из требований и является справка об отсутствии коронавируса, выданная не позднее чем за 48 часов, а также справка об отсутствии контактов с зараженными.

Тюрина считает, что Роспотребнадзор может все же смягчить требования по работе санаториев с медицинской лицензией, если эпидемическая ситуация будет улучшаться. Но требования также могут быть ужесточены. Сейчас, отмечает Тюрина, в России требования к санаториям более жесткие, чем по аналогичным объектам за рубежом.

Как рассказала Тюрина, сейчас стоимость тестирования составляет от 1,3 до 3 тыс. рублей. И для семьи это может быть большая сумма, ведь тестироваться необходимо всем, кто заселяется. К тому же получить такую справку необходимо не раньше, чем за двое суток до прибытия в санаторий. Поэтому немало туристов ссылаются на трудности с получением справки и отказываются от поездок. 

Не нравится многим и то, что туристам сейчас отели не могут предложить привычные развлечения. А сидеть взаперти, без пляжа, анимации, ресторанов, круизов и экскурсий мало кто хочет. В итоге те санатории, которые открылись, загружены на 10-50%.

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