Северный флот России получит новое оружие

Вчера, 23:21

Анна Лисова

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Северный флот России получит новое оружие

Командующий Северного флота России, вице-адмирал Александр Моисеев сообщил, что на вооружение сухопутных и береговых войск флота поступит новое оружие. 

В интервью изданию «Красная Звезда» Моисеев рассказал, что вооружение позволит усовершенствовать противовоздушную оборону российского сегмента Арктики и северных рубежей страны.

«На вооружение сухопутных и береговых войск флота до конца года поступит более 180 единиц вооружения и военной техники, адаптированных к применению в суровых условиях Арктики», - подчеркнул он. 

Моисеев отметил, что в числе нового вооружения, которое получит Северный флот, также будет и гиперзвуковое оружие. 

Усиливая оборонный потенциал Северного флота, Россия тем самым усиливает и защиту Северного морского пути. Командующий отметил, что на сегодняшний день на архипелаге Новая Земля боевое дежурство несут самые современные комплексы ПВО С-400 «Триумф».

Также вице-адмирал отметил, что в июне Северный флот будет проводить масштабные учения с участием более 30 кораблей и подлодок, а также 20 летательных аппаратов разных типов. Планируется, что эти учения пройдут в Норвежском и Баренцевом морях. По словам командующего СФ, все действия российские военные спланировали с учетом международной обстановки. Они «носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо»

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