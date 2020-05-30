В Приамурье больной с коронавирусом сбежал из больницы через окно

Сегодня, 14:12

Ольга Громова

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В Приамурье больной с коронавирусом сбежал из больницы через окно
Эпидемия коронавируса

В России еще один побег больного коронавирусом из больницы. На сей раз - в Приамурье. Там из больницы Благовещенска «сделал ноги» житель Шимановска. По информации «Амурской правды», мужчина с диагностированным COVID-19 сбежал из Благовещенской городской клинической больницы. Его палата расположена на третьем этаже. Мужчина распахнул окно и спрыгнул на козырек, а потом принялся бежать. Впрочем, далеко не убежал - вскоре после побега близ больницы он был задержан полицейскими.

Теперь коронавирусному больному придется ответить за это. Его охраняют конвоиры. Более того, ему также грозит судимость. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статье 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

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