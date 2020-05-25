Расписание прогулок москвичей будет опубликовано 29 мая

Сегодня, 18:33

Ольга Громова

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Расписание прогулок москвичей будет опубликовано 29 мая

Расписание прогулок, которые разрешили москвичам власти, будет опубликовано в пятницу, 29 мая. На официальном сайте правительства Москвы в этот день будет обнародована интерактивная карта, на которую и будет нанесена вся исчерпывающая информация о распорядке так называемых прогулок. Об этом журналистов оповестили в столичном департаменте информационных технологий.

На карте будет выделено шесть групп, все они будут отличаться цветом. Для того чтобы москвичи узнали, к какой из групп отнесен их дом, надо будет вбить в специальную строку свой адрес.

Также можно просто на карте навести курсором на свой адрес. В этом случае «всплывет» информация о датах и днях недели, отведенных для прогулок.

Из нового сервиса на сайте правительства Москвы также можно будет почерпнуть информацию о том, какие общественные пространства в Белокаменной закрыты для посещения, передает НТВ.

Напоминаем, что с первого июня в Москве разрешены поочередные прогулки. Кроме того, как ранее сообщалось, откроются непродовольственные магазины, химчистки, ремонтные мастерские. Однако режим самоизоляции в российской столице продлен до 14 июня, а с первого числа столичные власти еще и усилят масочный режим.

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