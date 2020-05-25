28 мая православные христиане отмечают Вознесение Господне - один из самых ярких праздников. Ежегодно дата празднования меняется, так как она зависит от Святой Пасхи, которая в нынешнем году отмечалась 19 апреля. А через 40 дней после его празднования отмечают Вознесение Господне. Этот праздник - особенный. Он отмечается в память о событиях последнего дня земного пути Иисуса. Молитвы, которые читают в этот день, имеют особую силу, которая помогает добиться удачи. Сказанные в этот день слова помогают осуществить заветные мечты.

Символом Вознесения Господнего является преодоление границ между небом и землей. По церковным канонам, Вознесение празднуют 10 дней. Православные начинают праздновать за сутки до этой значимой даты и завершают перед Троицей.

Согласно библейским писаниям, после воскресения Иисус провел на земле 40 дней. В последний день он отвел учеников в Вифанию, расположенную близ Иерусалима на склоне Елеонской горы. Он повелел апостолам получить святой дар, а затем идти проповедовать Евангелие по всему миру. Стоит сказать, что эти события произошли в мае 30 года I века нашей эры. После этого Христос вознесся на небеса, а через 10 дней в Иерусалиме на апостолов сошел Святой Дух в виде пламени. Дух дал им знание языков и силы проповедовать учение Иисуса. Традиционно в этот день совершается последний в году пасхальный крестный ход.

Что нельзя и что можно делать на Вознесение

Само празднование начинается с молитвы и песнопений. В этот день паломники посещают гору Елеон, чтобы поклониться камню, откуда вознесся Господь. В этот день нельзя работать, следует посещать службу в храмах.

Вечером можно сесть за праздничный стол. В народе считалось, что под видом нищего в этот день ходит Господь. В старину готовили блинчики и печенья-лесенки, которыми угощали нищих. В народе в этот день почитается память умерших. По народным приметам, на Вознесение особенно громко поют соловьи. Считается, что если на Вознесение удастся поймать соловья, то человек будет счастлив целый год.