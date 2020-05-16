В Прикамье от коронавируса вылечились три женщины старше 80 лет

Сегодня, 14:56

Александр Зуев

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В Прикамье от коронавируса вылечились три женщины старше 80 лет

За прошлую неделю в Пермском крае от коронавируса вылечились 13 жителей старше 65 лет. Из них 4 мужчины и 9 женщин. Примечательно, что три вылечившиеся пациентки  - женщины в возрасте от 80 до 84 лет.

Они были выписаны из Городской клинической больницы №7 и Медсанчасти №1. Заметим, что факт выздоровления возрастных пациентов - весьма примечательное явление, ведь, как известно, эта категория людей входит в группу риска. Как правило, люди старше 65 тяжело, с осложнениями, переносят болезнь, вызванную коронавирусом.

Вчера из медучреждений был выписан еще один пациент, который лечился от коронавируса. Всего на утро 20 мая  в Прикамье выздоровело 557 человек, пишет Сайт губернатора и Правительства Пермского края.

С начала эпидемии в Пермском крае опасной инфекцией заразились в общей сложности 1125 человек, скончались 32.

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