Роспотребнадзор: антитела к коронавирусу не означают защиту от повторного заражения COVID-19

На текущий момент нет оснований и уверенности считать, что переболевшие коронавирусной инфекцией пациенты в будущем защищены от повторного заражения COVID-19. Об этом заявили в Роспотребнадзоре, отмечая, что по наличию или отсутствию антител к возбудителю нельзя делать выводы о какой-нибудь защищенности.

В ведомстве обратили внимание на некоторые исследования зарубежных и отечественных специалистов. Ими подтверждается, что у некоторых людей, которые никогда не были заражены коронавирусом и не контактировали с заболевшими, тест на антитела все равно может быть положительным.

Ученые склонны считать, что причина в перенесенной сезонной коронавирусной инфекции и особенностях иммунного ответа, передает «МК».

Кроме того, исследователи убедились в том, что антитела вырабатываются не у всех перенесших COVID-19. Особенно это касается тех, у кого заболевание протекало бессимптомно либо в легких формах.

Ко всему еще неизвестно, как долго сохраняется выработавшийся к такому коронавирусу иммунитет, если он и вправду сформировался.