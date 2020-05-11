В Петербурге названы самые эпидемиологически опасные места

Сегодня, 08:25

Анна Лисова

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В Петербурге названы самые эпидемиологически опасные места
Поездка в транспорте во время карантина

В Санкт-Петербурге ежедневно растет число новых случаев заражения коронавирусной инфекции и к концу мая количество зараженных может вырасти в два раза. По пессимистическому сценарию к 29 мая в Санкт-Петербурге будет уже 12 тыс. зараженных коронавирусом.

Руководитель группы по математическому моделированию распространения новой коронавирусной инфекции Центра НТИ СПбПУ, профессор Алексей Боровков рассказал, какие места являются самыми эпидемиологически опасными в Северной столице, передает Комсомольская Правда – Санкт-Петербург. Наиболее эпидемиологически опасным является общественный транспорт. Поэтому Боровков рекомендует всем стараться не пользоваться им. Он подчеркнул, что ситуация будет ухудшаться, как только люди выйдут на работу, даже если это произойдет в ограниченном режиме.

Боровков отметил, что из-за роста числа зараженных людей, город начинает все острее испытывать не только нехватку коечного фонда, но и медицинских работников. Чтобы уменьшить вероятность пессимистического сценария важно каждому соблюдать действующие ограничения. Понятно, что в общественном транспорте сложно выдерживать дистанцию в полтора метра. Но это необходимо делать. Лучше пропустить автобус, если в нем много людей, и подождать следующей, советует эксперт.

Также высокий риск заражения коронавирусом у офисных работников, которые работают в так называемых «опен-спейсах». Соблюдать социальную дистанцию там тоже сложно, а провести целый рабочий день в медицинской маске довольно затруднительно.

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  • Абсолютно бесполезная статья! Когда уже нечего сказать по теме вируса всякая охинея уже становится темой статьи.
  • "Лучше пропустить автобус, если в нем много людей, и подождать следующей, советует эксперт." ПОСМЕЯЛСО!!!! следующий будет еще больше забит людьми
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