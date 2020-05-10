Вице-мэр Новороссийска Демченко уволена за шашлыки во время карантина

Нарушение карантина стало причиной увольнения заместителя мэра Новосибирска Екатерины Демченко, пишет «Красная Весна ».

О том, что Демченко не соблюдает условия самоизоляции стало известно после того, как в Сети появились фото и видео ее отдыха в шумной компании.

Комментируя этот инцидент, глава города Игорь Дяченко сообщил, что подобное поведение нельзя игнорировать, поэтому он принял кардинальное решение касательно своего зама.

«Муниципальные служащие олицетворяют в целом власть города. Они не должны допускать поведение, подрывающее авторитет власти», — заявил Дяченко.

Стоит отметить, что, судя по снимкам и видео из социальных сетей, Екатерина Демченко 10 мая отдыхала в шумной компании на территории одного из кемпингов под Новороссийском. Всего автор видео запечатлел на территории кемпинга десятки человек. Режим карантина нарушали несколько компаний. Как отметил автор отснятого материала, среди нарушителей были застройщики, чиновники, а также действующий вице-мэр.

В свою очередь Демченко утверждает, что этот видеоролик является провокацией, поэтому она намерена обращаться в суд и прокуратуру.