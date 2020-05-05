В Петербурге студенты заменят заразившихся COVID-19 врачей на скорой

Сегодня, 15:57

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В Петербурге студенты заменят заразившихся COVID-19 врачей на скорой

Почти треть медработников Центральной подстанции городской станции скорой помощи ушла на больничный, заразившись коронавирусом. 

Студенты профильных колледжей Санкт-Петербурга придут на выручку Скорой помощи: они будут заменять заболевших медицинских сотрудников Центральной подстанции. Так, с завтрашнего дня более 40 студентов-медиков заступят на дежурство.

В Комитете здравоохранения заверяют, что в этом медучреждении ежедневно измеряется температура тела сотрудников, а также введен строгий масочный режим. Каждое рабочее место обеспечено кожными антисептиками и средствами для дезинфекции.

Напомним, несколько ранее питерский губернатор Александр Беглов сообщил о смерти нескольких медиков от COVID-19. В их числе и Владимир Манькович - врач городской станции скорой помощи.

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