Международные авиаперевозки из России могут возобновить к сентябрю

Национальное рейтинговое агентство (НРА) разработало базовый сценарий, согласно которому международные авиалинии откроются не ранее сентября. Такой сценарий можно назвать оптимистичным, т.к. есть и второй вариант развития событий. В этом случае полететь за кордон потенциальный россиянин не сможет до конца года. В НРА подчеркнули:

«Восстановление перевозок потребует значительного времени, а последствия шока будут ощущаться в течение минимум 2-3 лет».

Но наряду с не самыми радужными перспективами заграничных полетов есть и положительные новости: внутри страны летать можно будет уже с июня и объем полетов начнет постепенно восстанавливаться. Правда, по словам специалистов, ситуацию может изменить эпидемиологическая обстановка в стране.

Регулярные и чартерные авиарейсы Россия закрыла с 27 марта, чтобы пресечь распространение коронавирусной инфекции.