Международные авиаперевозки из России могут возобновить к сентябрю

Вчера, 22:47

0

Image 16+
Международные авиаперевозки из России могут возобновить к сентябрю
Международные авиаперевозки

Национальное рейтинговое агентство (НРА) разработало базовый сценарий, согласно которому международные авиалинии откроются не ранее сентября. Такой сценарий можно назвать оптимистичным, т.к. есть и второй вариант развития событий. В этом случае полететь за кордон потенциальный россиянин не сможет до конца года. В НРА подчеркнули:

«Восстановление перевозок потребует значительного времени, а последствия шока будут ощущаться в течение минимум 2-3 лет».

Но наряду с не самыми радужными перспективами заграничных полетов есть и положительные новости: внутри страны летать можно будет уже с июня и объем полетов начнет постепенно восстанавливаться. Правда, по словам специалистов, ситуацию может изменить эпидемиологическая обстановка в стране.

Регулярные и чартерные авиарейсы Россия закрыла с 27 марта, чтобы пресечь распространение коронавирусной инфекции.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Кремлевский шеф-повар рассказал о меню первых лиц страны

5-05-2020, 18:01

Кадыров хочет наказывать тех, кто публикует в соцсетях видео погонь за нарушителями карантина

5-05-2020, 14:30

Фотограф из Твери рассказал, как переболел коронавирусом

5-05-2020, 11:00

В Хакасии умер 26-летний врач, заразившийся коронавирусом

4-05-2020, 21:02

В Петербурге пьяный мужчина сорвал защитный костюм с медика возле больной коронавирусом

3-05-2020, 14:39

В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии

3-05-2020, 14:05

В Хакасии коронавирусом заразились 4 медика

3-05-2020, 14:01

Еще у 114 вахтовиков из Белокаменки обнаружен COVID-19

1-05-2020, 13:09

Сотрудница банка из Липецкой области украла со счетов клиентов 3 миллиона

1-05-2020, 11:59

В России в пяти регионах резко выросла заболеваемость пневмонией

1-05-2020, 11:13

У больниц Петербурга появились рефрижераторы для умерших от коронавируса

1-05-2020, 10:57

В Смольном предупредили о рейдах на майские праздники

1-05-2020, 09:11

Петербуржцам ограничили поездки на праздники в соседние регионы

30-04-2020, 23:32

Фильм «Шугалей» обратит внимание мировой общественности на беспредел ливийских террористов

30-04-2020, 22:20

В Тверской области опекуна подозревают в убийстве годовалого ребенка

30-04-2020, 20:21

В Коммунарке главврач больницы высказался за продление карантина

30-04-2020, 17:53

В Генпрокуратуре опровергли фейк о создании коронавируса в Сибири

30-04-2020, 14:09

Врачи из Уфы записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину

30-04-2020, 12:50

Полицейские изъяли 1500 устаревших аппаратов ИВЛ

30-04-2020, 09:35

На Алтае главврач больницы попросил денег на еду для медперсонала

29-04-2020, 21:26

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров