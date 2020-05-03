Кадыров хочет наказывать тех, кто публикует в соцсетях видео погонь за нарушителями карантина

Сегодня, 14:30

Ольга Громова

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Кадыров хочет наказывать тех, кто публикует в соцсетях видео погонь за нарушителями карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров требует наказания для жителей Республики, которые постят в соцсетях видео задержаний силовиками нарушителей объявленного из-за коронавируса карантина. Заявление прозвучало на заседании оперативного штаба и вошло в выпуск новостей канала «Грозный», передает «Кавказский узел».

Адекватным наказанием для таких жителей Чечни, которые снимают на видео задержания нарушителей самоизоляции, Рамзан Кадыров считает общественные работы.

«Привезти их, заставить работать. Пусть они работают уборщиками в больницах, пусть работают уборщиками в МВД, структурах, пусть они увидят, в каком состоянии находится медперсонал», - заявил он, добавив, что лишь став волонтером такие люди поймут позицию властей.

На YouTube, к слову, можно отыскать немало роликов, на которых со смаком демонстрируется погоня полицейских за нарушителями карантина, в том числе в Чечне.

По информации на четвертое мая, на территории Республики зафиксировано 583 случая заражения коронавирусом. 18 марта в Чечне был введен режим повышенной готовности.

С 13 апреля населению запретили покидать дома без спецпропусков. Каждая семья может отправиться за покупками трижды в неделю - при этом уложиться за один выход надо в два часа.

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