Кадыров хочет наказывать тех, кто публикует в соцсетях видео погонь за нарушителями карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров требует наказания для жителей Республики, которые постят в соцсетях видео задержаний силовиками нарушителей объявленного из-за коронавируса карантина. Заявление прозвучало на заседании оперативного штаба и вошло в выпуск новостей канала «Грозный», передает «Кавказский узел».
Адекватным наказанием для таких жителей Чечни, которые снимают на видео задержания нарушителей самоизоляции, Рамзан Кадыров считает общественные работы.
На YouTube, к слову, можно отыскать немало роликов, на которых со смаком демонстрируется погоня полицейских за нарушителями карантина, в том числе в Чечне.
По информации на четвертое мая, на территории Республики зафиксировано 583 случая заражения коронавирусом. 18 марта в Чечне был введен режим повышенной готовности.
С 13 апреля населению запретили покидать дома без спецпропусков. Каждая семья может отправиться за покупками трижды в неделю - при этом уложиться за один выход надо в два часа.
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