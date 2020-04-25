У больниц Петербурга появились рефрижераторы для умерших от коронавируса

В нескольких медицинских учреждениях Петербурга появились рефрижераторные контейнеры, предназначенные для тел умерших. Контейнеры были обнаружены возле морга при городской больнице No2 на Учебном переулке, а также возле Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице. Оба учреждения принимают больных коронавирусом. Комздрав сообщил, что в городе имеется восемь таких приспособлений. Возможно, в будущем на территории больниц города будут располагаться мобильные холодильные установки на базе контейнеров-рефрижераторов. Эти приспособления предназначены для временного хранения трупов до захоронения или кремации. Сообщается, что на данный момент дефицита мест в патологоанатомических отделениях и моргах не наблюдается.

Использование рефрижераторов во время пандемии — обычная практика. Так, в Нью-Йорке прицепы с холодильными установками появились еще в марте. Там от коронавируса погибли более 18 тысяч человек. Ритуальная отрасль оказалась очень перегруженной, в результате чего умерших просто не успевают хоронить или кремировать.

В Петербурге ситуация не такая плачевная и такого количества умерших нет. По состоянию на 30 апреля, в Северной столице выявлено 4062 больных коронавирусом, из них 770 выздоровели и 31 человек скончался.