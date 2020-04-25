Беглов напомнил петербуржцам правила поездки на дачу во время эпидемии

Мэр Санкт-Петербурга Александр Беглов в соцсети ВК напомнил горожанам, как беспрепятственно ездить на дачные участки в Ленобласти в майские праздники. Он отметил, что петербуржцы могут на майские праздники уезжать на свои дачи. Но для этого они должны выполнить одно важное условие – не останавливаться в пути. То есть, все закупки следует сделать в городе, а не по дороге на дачу.

«Единственное условие, которое мы обсудили с Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и которое необходимо будет выполнить, – не останавливаться в пути. Ехать напрямую от дома до дачи. Не заезжать на рынки и в магазины», — объяснил Беглов.

Он подчеркнул, что режим самоизоляции следует соблюдать и на даче. Поэтому важно ограничить все контакты с соседями и друзьями.

Отметим, в Санкт-Петербурге уже зарегистрировано 3 436 случаев заражения коронавирусом, из которых 27 завершились летально.