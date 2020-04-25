Skoda в России начала продажи полноприводного Karoq

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Skoda в России начала продажи полноприводного Karoq
Полноприводный Skoda Karoq

Российские дилеры компании Skoda начали принимать заявки на приобретение нового полноприводного кроссовера Karoq. Его особенностями является турбодвигатель 1,4 TSI с мощностью в 150 л.с. и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач DSG. На данный момент для предзаказа доступно три разные комплектации Active, Ambition и Style. Самый дешевый автомобиль обойдется покупателю в 1 468 тыс. рублей.

В пресс-службе чешского производителя Skoda объявили о том, что дорожный просвет в модели Karoq увеличен на 4 мм. В базовой комплектации также представлены 18-дюймовые колесные диски, задние складывающиеся сидения и функция Auto Hold. В стандартной версии полноприводного кроссовера Karoq Active будут установлены 4 подушки безопасности, мультифункциональный кожаный руль, система курсовой устойчивости, подогрев передних сидений, помощник при подъеме вверх, передний центральный подлокотник и центральный замок с дистанционным управлением.

В комплекте Ambition, стоимость которой начинается от 1 580 тыс. рублей, установлен двухзонный климат-контроль Climatronic, отдельные хромированные и декоративные вставки в салоне, круиз-контроль с ограничением скорости, задний парктроник. А максимально укомплектованный Karoq Style, который начинают оценивать от 1 754 тыс. рублей, будет иметь еще и передний парктроник, платформу SmartLink (возможность подключения смартфона к главному компьютера автомобиля), подогрев руля, атмосферная подсветка в салоне, поясничные опоры в спинках передних сидений.

Сообщают, что Skoda Karoq будет иметь как передний так и полный привод. Первым заказчикам будет доступен набор опций First Edition. Это означает, что в каждой версии будут добавлены некоторые бесплатные и весьма полезные дополнения. Предзаказ может быть оформлен на 8-ми и 6-ти ступенчатую коробку автомат с аналогичными двигателями. В зависимости от комплектации, за Skoda Karoq придется выложить как минимум 1 387 рублей и максимум 1 637 рублей.

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