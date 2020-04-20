Сериал «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой поставил рекорд телеэфира

Сериал «Зулейха открывает глаза», снятый по одноименной книге писательницы Гузель Яхиной, возглавил рейтинг самых популярных сериалов в Сети. Его показ идет с 13 апреля на канале «Россия 1».

С показа самой первой серии вокруг сериала разгорелся скандал. Его раскритиковали идейные коммунисты, представителей татарского духовенства и различные деятели культуры. Авторов сериала обвиняли в русофобии, искажении советской действительности. Но, похоже, это лишь подогревает интерес к нему. Первый эпизод «Зулейха открывает глаза» продемонстрировал лучший старт среди всех проектов — со средней долей 21,4% и рейтингом 7,9% в течение всей первой недели показа.

Второе место в рейтинге теперь занимает фантастический вестерн «Мир Дикого Запада», а сериал «Проект «Анна Николаевна» продолжает держаться уже вторую неделю в рейтинге популярности на третьей строчке. На четвертую позицию с первого места опустился детективный сериал «Рикошет». Пятое место занимает сериал «Чернобыль», снятый американским телеканалом НВО.