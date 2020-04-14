Российские зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Сегодня, 13:30

Александр Зуев

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Российские зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Сериал «Зулейха открывает глаза»

Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Уже появились первые отклики зрителей. Так, пользователи Instagram благодарят Хаматову за ее роль и обещают досмотреть сериал до конца.

«Вы шикарны! Смотрели на одном дыхании! Читая книгу, Зулейху представляла именно такую», «С премьерой! Посмотрели с большим удовольствием! Глаза Чулпан передали все эмоции, актеры огонь!», «Ой, как мало показали, ждем еще! Спасибо, другой Зулейху я и не видела», — написали поклонники.

Фильм снят по одноименной книге Гузель Яхиной. Роман, опубликованный в 2015 году, получил литературные премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна».

Героиня фильма Зулейха - маленькая хрупкая женщина, жительница поселке Юлбаш. Она тяжело работала и старалась угодить мужу Муртазе и свекрови Упырихе. Но революция изменила ее мир, и Зулейхе пришлось отправиться в сибирскую тайгу. По сюжету, зимой 1930 года у Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь. Экранизацию романа ждали те, кто остался под большим впечатлением от книги.

Судя по всему, фильм оправдал ожидание читателей. Сериал отличается замечательным актерским составом. Кроме Чулпан Хаматовой, в сериале снялись Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов и Александр Баширов.

Конечно, многим сериал пришелся по душе, но нашлись и недовольные, которые предъявили претензии, обусловленные иным взглядом на советское прошлое.

«Замечательный фильм! Низкий поклон автору, режиссеру и актерам участвовавшим и снявшим фильм!!! Жаль что сейчас мало таких фильмов о истории нашей страны!!!!», - одобрили сериал пользователи сети.
«Уже не понравилось...опущено множество моментов из книги». «Ни книга не понравилась, ни фильм тем более смотреть не буду. Тенденциозные чернушные кадры сразу вызывают отторжение. Сплошная истерика. Будьте здоровы!», «Фильм - очередная лживая клевета на страну. Раскулачивание было ответом на массовое вредительство и диверсии против колхозов», - написали критики.
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