Российские зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Канал «Россия 1» начал показ сериала «Зулейха открывает глаза» с Чулпан Хаматовой в главной роли. Уже появились первые отклики зрителей. Так, пользователи Instagram благодарят Хаматову за ее роль и обещают досмотреть сериал до конца.
Фильм снят по одноименной книге Гузель Яхиной. Роман, опубликованный в 2015 году, получил литературные премии «Большая книга», «Книга года» и «Ясная поляна».
Героиня фильма Зулейха - маленькая хрупкая женщина, жительница поселке Юлбаш. Она тяжело работала и старалась угодить мужу Муртазе и свекрови Упырихе. Но революция изменила ее мир, и Зулейхе пришлось отправиться в сибирскую тайгу. По сюжету, зимой 1930 года у Зулейхи убивают мужа, а ее саму ссылают в Сибирь. Экранизацию романа ждали те, кто остался под большим впечатлением от книги.
Судя по всему, фильм оправдал ожидание читателей. Сериал отличается замечательным актерским составом. Кроме Чулпан Хаматовой, в сериале снялись Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов и Александр Баширов.
Конечно, многим сериал пришелся по душе, но нашлись и недовольные, которые предъявили претензии, обусловленные иным взглядом на советское прошлое.
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