Наказ собирать милостыню россиянам дал протоиерей Дмитрий Смирнов

Сегодня, 08:52

Анна Лисова

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Наказ собирать милостыню россиянам дал протоиерей Дмитрий Смирнов
Протоирей Дмитрий Смирнов

Еще одно неоднозначное заявление сделал протоирей Дмитрий Смирнов. В эфире православного телеканала «Союз» он заявил, что многие россияне сейчас боятся потерять работу, а также того, что у них нет достаточно накоплений. По его мнению, эти страшные картинки им рисуют бесы, пишет МК.

Сложная ситуация в стране, возникшая на фоне распространения COVID-19, ставит перед немалым числом граждан вопрос о том, как они будут далее выживать. Ведь действительно, немалое число россиян лишись работы, не имея при этом накоплений, которые бы позволили им переждать кризис.

«Это все мечты… Это ему кажется… Это бесы страшные картинки рисуют», — сказал Смирнов.

Комментируя то, что у немалого числа граждан нет накоплений, Смирнов сказал, что действительно, хорошо бы было иметь такой запас. Но при этом он добавил, что «можно и милостыньку попросить, не 800 долларов до следующего месяца, а крупы горсточку». По его мнению, религиозным людям следует бояться бога и греха, а не коронавируса. А смерти от коронавируса он объяснил словами «так уж богу угодно».

Отметим, Смирнов ранее заявил, что женщины, которые живут с мужчинами в гражданском браке, по сути, бесплатные проститутки. Он также считает, что причина рукоприкладства в российских семьях идет от того, что в СССР власти спаивали народ.

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