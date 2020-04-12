Наказ собирать милостыню россиянам дал протоиерей Дмитрий Смирнов

Еще одно неоднозначное заявление сделал протоирей Дмитрий Смирнов. В эфире православного телеканала «Союз» он заявил, что многие россияне сейчас боятся потерять работу, а также того, что у них нет достаточно накоплений. По его мнению, эти страшные картинки им рисуют бесы, пишет МК.
Сложная ситуация в стране, возникшая на фоне распространения COVID-19, ставит перед немалым числом граждан вопрос о том, как они будут далее выживать. Ведь действительно, немалое число россиян лишись работы, не имея при этом накоплений, которые бы позволили им переждать кризис.
Комментируя то, что у немалого числа граждан нет накоплений, Смирнов сказал, что действительно, хорошо бы было иметь такой запас. Но при этом он добавил, что «можно и милостыньку попросить, не 800 долларов до следующего месяца, а крупы горсточку». По его мнению, религиозным людям следует бояться бога и греха, а не коронавируса. А смерти от коронавируса он объяснил словами «так уж богу угодно».
Отметим, Смирнов ранее заявил, что женщины, которые живут с мужчинами в гражданском браке, по сути, бесплатные проститутки. Он также считает, что причина рукоприкладства в российских семьях идет от того, что в СССР власти спаивали народ.
Комментировать