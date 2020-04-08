В Петербурге пик заболеваемости коронавирусом может наступить в июле

Глава центра им. Алмазова Евгений Шляхто допускает, что пик заболеваемости коронавирусом в Петербурге может прийтись на июль нынешнего года. И такой прогноз идет вразрез с прогнозами других специалистов, которые предполагают, что пик в РФ наступит примерно через две недели.

Шляхто считает, что пика Санкт-Петербург может достичь раньше или позже обозначенного им срока. В данном случае все будет зависеть от того, как будут вести себя жители города. Пока, по мнению академика РАН, все развивается по оптимистичному сценарию.

Число инфицированных за последнюю неделю удвоилось, но рост намного меньше, нежели в Москве. Поэтому вероятность того, что пик коронавируса в городе произойдет уже через две недели, существует.

Если петербуржцы будут продолжать нарушать самоизоляции, пик COVID-19 будет только в июле.

«Мы имеем время, чтобы подготовиться к возможному развитию негативного сценария ситуации», - поведал Шляхто во время онлайн-конференции.

В Северной столице России, напомним, зафиксировано 373 случая заражения COVID-19.