Руслан Осташко прокомментировал выход трейлера к фильму «Шугалей»

Сегодня, 13:55

Наталья Жданова

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Руслан Осташко прокомментировал выход трейлера к фильму «Шугалей»

В Сети появился трейлер фильма «Шугалей», основанного на реальных событиях и рассказывающего о судьбе российских социологов в ливийском плену. Премьера кинокартины анонсирована на апрель 2020 года.

Выход трейлера к боевику «Шугалей» на своей странице «ВКонтакте» прокомментировал известный видеоблогер и общественный деятель Руслан Осташко.

Видеоблогер особо отмечает, что фильм основан на реальных событиях, повествует о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, отправившихся в Ливию для проведения научных исследований. Боевики, захватившие власть в Ливии, не хотели обнародования информации о политической ситуации в стране и бросили Шугалея и Суэйфана в частную тюрьму «Митига».

Похищение социологов вызвало большой резонанс в России, многие общественные деятели, среди которых был и Руслан Осташко, неоднократно выступали за освобождение россиян из ливийского плена.

Сюжетной основой фильма послужили результаты исследований, которые Максим Шугалей сумел переправить на родину до своего ареста. По мнению Осташко, выход кинокартины приведет к тому, что о судьбе россиян в Ливии узнают во всем мире, и это поспособствует их скорейшему освобождению.

«В результате похищения русские специалисты оказываются в частной тюрьме и больше года, переживая пытки и унижения, ждут хотя бы официального обвинения. Если нам удастся привлечь массовое внимание к этому событию, в том числе и через фильм, у нас будет возможность спасти Максима и вернуть его на Родину!» — считает Руслан Осташко. 

Все подробности создания фильма «Шугалей» и истории похищения российских социологов в Ливии можно узнать на официальном сайте фильма.

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Руслан Осташко прокомментировал выход трейлера к фильму «Шугалей»

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