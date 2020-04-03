В Хабаровском крае количество заболевших COVID-19 увеличилось до 11

Сегодня, 11:49

Ольга Громова

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В Хабаровском крае количество заболевших COVID-19 увеличилось до 11

Число заболевших коронавирусным заболеванием COVID-19 в Хабаровском крае увеличилось до 11 человек. Об этом сообщили в краевом Минздраве.

Коронавирус был обнаружен у еще одного жителя региона.

«Пациент находится в инфекционном стационаре в состоянии средней тяжести, обусловленном развитием пневмонии», - уточнили в ведомстве.

Если говорить о возрасте зараженных, четверо из них относятся к группе 18-45 лет, шесть - 45-65 лет. Один из зараженных старше 65 лет. Большая часть жителей подхватили коронавирус непосредственно на территории края.

В Минздраве добавили, что на текущий момент количество подозрений на коронавирус достигло 14. Люди находятся на госпитализации. В изоляторы медиками были помещены 8 человек, которые близко контактировали с людьми, у которых коронавирус был подтвержден лабораторно.

Под наблюдением медиков в регионе находятся порядка 4 тысяч человек. Как отмечает РИА Новости, это люди, которые вернулись из-за рубежа. 18 из них находятся в обсерваторе.Режим самоизоляции в Хабаровском крае продлен до 30 апреля. Кафе, рестораны, промтоварные магазины, салоны красоты, кинотеатры и другие развлекательные заведения в регионе не работают. Школьники находятся на дистанционном обучении.


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