Россияне боятся покупать фрукты и овощи из-за коронавируса

Россияне из-за риска заразиться новым коронавирусом опасаются покупать свежие овощи и фрукты. Спрос на такую продукцию снизился на 30 процентов. Генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков убежден, что причина этого кроется в том, что такой товар продается без упаковки.

Федяков поведал, что многие свежие овощи и фрукты не проходят термообработку, поэтому люди просто боятся контакта с ними, ведь частицы коронавируса могут быть на их поверхности.

Но все же один фрукт остается таким же популярным, как и во времена до пандемии - это бананы. Их покупают такими же темпами, как и до COVID-19.

«Бананы из-под удара вышли, но многие категории фруктов и овощей, наоборот, попали. На отдельные категории фруктов и овощей произошло снижение и в 2 раза, и в более чем 2 раза», — приводит слова Федякова

радио Sputnik.

Есть еще одна причина, которая объясняет падение спроса на фрукты и овощи. Ранее оптовыми покупателями, помимо магазинов, являлись рестораны и предприятия общественного питания. Сейчас они, преимущественно, закрыты. Исключение - те, кто работает на доставку.

Пониженный спрос на овощи и фрукты, по мнению, Федякова, будет сохраняться, как минимум, в течение всего апреля.



