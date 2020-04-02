РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих

Вчера, 21:42

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РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих
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Православные прихожане узнали, как будет праздноваться Пасха в период карантина. Митрополит Волокамский Илларион сообщил, как будет проходить празднование Пасхи в российских православных церквях. Вероятно, что православные в этом году будут праздновать эту дату дома за просмотром богослужения Московского всея Руси по телевизору.

Представитель РПЦ отметил, что куличи и яйца будут освещаться. Инструкцию по проведению освящения духовник предоставит позже. Скоро прихожанам станет известно, будут ли и как проходить службы в храмах России. Митрополит добавил, что из-за эпидемии коронавируса могут быть допущены послабления в соблюдении поста.

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