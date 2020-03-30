В Петербурге Александровскую больницу закрыли на карантин

Сегодня, 11:48

Ольга Громова

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В Петербурге Александровскую больницу закрыли на карантин

Александровская больница в Санкт-Петербурге по распоряжению главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой в связи с угрозой распространения коронавируса закрыта на вход и выход. Медучреждение ушло на полный карантин.

Как сообщает местное издание «Доктор Питер», Александровская больница, одна из крупнейших в городе на Неве, до 11 апреля включительно не будет принимать новых пациентов, но также не сможет выписывать и тех, кто проходит лечение в медучреждении.

Часть сотрудников Александровской больницы отправлены по домам на самоизоляцию. Остальной персонал, который остался в больнице, пробудет в ней, как минимум, до 11 апреля. Врачи и медсестры не смогут вернуться домой - больница закрыта на вход и на выход.

Такие жесткие меры были предприняты в связи с тем, что второй мужчина с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончался именно в Александровской больнице.

Заметим, что с Covid-19 жители города находятся на лечении во Введенской больнице, больнице святого Георгия и больнице №20 на Гастелло. Но в этих медучреждениях на карантине находятся только определенные отделения. Прецедента, когда в России закрылась вся больница, в РФ еще не было.

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