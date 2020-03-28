Гидрометцентр оценил влияние погоды на коронавирус

Сегодня, 11:01

Ольга Громова

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Гидрометцентр оценил влияние погоды на коронавирус

Российский Гидрометцентр оценил влияние погоды на коронавирус.
Распространение коронавируса вряд ли будет зависеть от погоды и климата. По крайней мере, прямая зависимость еще не доказана. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Лично он не верит в то, что климат оказывает прямое влияние на коронавирус и с приходом тепла темпы его распространения снизятся и вскоре о заболевании можно забыть.

Как пример Вильфанд привел ситуацию с пандемией в странах с теплым климатом.

«В том же Таиланде, где температура около 30 градусов, существует и коронавирус, и жесткие меры борьбы с ним. На Ближнем Востоке, в Турции, в Израиле, в Сирии температура уже около 25 градусов, и ничего, он распространяется активно», — приводит слова представителя Гидрометцентра агентство ТАСС.

В то же время Роман Вильфанд обратил внимание на то, что полностью исключать влияние климата на распространение коронавируса нельзя. Но надо отталкиваться не от предположений, а от доказательной базы. А ее на сей момент нет.

Напомним, накануне власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей, невзирая на возраст. Ранее рекомендовалось придерживаться самоизоляции только пожилым.

В России, напомним, зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом - это данные по состоянию на 29 марта, свежей информации по состоянию на 30 число пока нет.

Темпы распространения коронавируса по стране и по миру можно отслеживать на специально созданных порталах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Также все желающие могут искать свежую информацию по хештегу #МыВместе.

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