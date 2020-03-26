Вирусолог спрогнозировал, как коронавирус будет распространяться по России

Сегодня, 17:20

Ольга Громова

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Вирусолог спрогнозировал, как коронавирус будет распространяться по России

Число завозных случаев коронавируса в России ежедневно, по мере возвращения граждан из-за рубежа, будет постепенно увеличиваться, однако мощного эпидемиологического всплеска ожидать не стоит, сообщает Что происходит. Такой прогноз сделал профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов в интервью РИА Новости.

«Пандемия закончится, когда она закончится в США и Евросоюзе, потому что под них она была "создана". Это будет волевое решение ВОЗ, столь же политически ангажированное, как и решение ее объявить», - объявил ученый. 

Михаил Щелканов отметил, что пока Штаты и Западная Европа действуют хаотично. Их действия не идут ни в какое сравнение со слаженными действиями КНР, поэтому сценарии могут быть разными.

«Что касается РФ, то она продолжает являться оплотом европейской стабильности, причем во всех смыслах», - добавил собеседник агентства.

Всемирная организация здравоохранения вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 объявила пандемией 11 марта нынешнего года. Китай о вспышке коронавируса предупредил ВОЗ в декабре прошлого года.

По информации, которой мы располагаем сейчас, в мире уже заразились свыше 509 тысяч человек. Умерли более 23 тысяч. 

Наиболее сложной остается ситуация в Италии - там за минувшие сутки от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончались 969 человек.


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