В Карелии полностью остановлен общественный транспорт: распоряжение губернатора

Губернатор Карелии Артур Парфенчиков ввёл в регионе беспрецедентные карантинные меры — общественный транспорт остановлен. Причиной таких жестких мер названа эпидемия коронавируса.

Теперь единственным средством передвижения жителей региона, кроме личного транспорта, останется такси. В обращении губернатора к населению говорится, что он понимает, что решение действительно беспрецедентное, но указывает, что именно общественный транспорт — один из главных источников распространения вируса.

Таким образом, Карелия стала первым российским регионом, в котором работа общественного транспорта приостановлена на всей территории региона. В обращении говорится также, что такую жёсткую меру нужно было ввести, поскольку лишь за последние 2 недели в регион из-за рубежа вернулись около 10 тысяч жителей, многие из которых не соблюдают самоизоляцию. Глава региона считает, что из-за этого Карелия в зоне особого риска.

Государственные служащие будут обеспечены транспортными средствами, которые будут подвозить их к месту работы и обратно. Подобные меры предписывается принять и коммерческим компаниям, сообщает РБК.

Помимо этого, в Карелии запрещено посещение церквей и других культовых сооружений. Останавливается работа торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и автозаправочных станций. Закрываются рестораны, бары, столовые и другие точки общепита. Будут закрыты также парикмахерские, солярии, и подобные заведения.

Для пенсионеров в продуктовых магазинах вводится специальный временной интервал для посещения: с 9:00 до 11:00 утра.