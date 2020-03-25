Пенсионеров не будут наказывать за нарушение карантина

Сегодня, 15:10

Сергей Кузнецов

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Пенсионеров не будут наказывать за нарушение карантина

К вечеру новость о том, что пенсионеров будут штрафовать за нарушение карантинных мероприятий, не подтвердилась. Как заявил зампред профильного комитета ГД Михаил Емельянов, граждан пожилого возраста (65+ лет), которым предписан режим самоизоляции, не будут штрафовать за нарушение этого предписания. Штрафы специально для пенсионеров не предусматриваются, уточнил Емельянов. Речь шла не о пенсионерах, а о любых гражданах, которые контактировали с подтвержденным носителем вируса, и отказываются от добровольной самоизоляции, передает РИА.

Тем временем в Московской области проходят проверку 83 анализа на коронавирус, по словам губернатора области Андрея Воробьёва. Он обратился к жителям области "с огромной просьбой" быть внимательными и неукоснительно соблюдать карантин. Ранее губернатор ввёл в области режим повышенной готовности. Власти запретили массовые мероприятия (то есть с участием более 50 человек). Учащиеся университетов и колледжей будут обучаться дистанционно.

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