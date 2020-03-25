Правительство предложило штрафовать на миллион рублей за нарушение карантина

Сегодня, 09:31

Сергей Кузнецов

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Правительство предложило штрафовать на миллион рублей за нарушение карантина

Правительство РФ подготовило поправки об усилении ответственности за нарушение карантина. В самых тяжелых случаях за такое нарушение последует штраф до одного миллиона рублей. Готовые поправки в четверг уже переданы в Госдуму. В них говорится о значительном ужесточении наказаний за нарушение санитарного режима в период чрезвычайного положения, а также за грубое нарушение объявленного карантина.

В целом, обычные люди вряд ли сразу столкнутся с такими штрафами: физическое лицо может быть оштрафовано на сумму 15000 до 40000 руб (но есть нюансы, о которых далее). Должностным лицам грозит штраф до 150 тысяч, юридическим лицам 200-500 тысяч, а также их деятельность может быть приостановлена на срок до 1 месяца.

Однако, если нарушение карантина причинило серьезный вред здоровью людей, а в самом тяжелом случае их смерть, но вместе с тем уголовно наказуемое деяние не совершено, то это будет наказываться, в случае обычного гражданина, штрафом от 150 до 300 тысяч, а если же речь идет о предпринимателях или должностных лицах - до 1 млн. Деятельность такого юрлица может быть приостановлена до 3 месяцев, передает Интерфакс. Протоколы будут выписывать сотрудники МЧС или "органы управления".

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