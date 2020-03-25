В Петербурге рынок такси просел на 30% из-за коронавируса

Сегодня, 01:51

Сергей Кузнецов

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В Петербурге рынок такси просел на 30% из-за коронавируса

Рынок такси в Санкт-Петербурге "просел" от 10% до 30% в зависимости от компании. Многие водители такси ещё две недели назад начали массово брать в аренду автомобили, ожидая хороших заработков на фоне карантина. Однако у абсолютного большинства служб случился кризис с заказами, в некоторых компаниях — почти на треть снизилось их количество, большинство заказов сейчас сосредоточены утром и вечером, в часы пик.

С прошедшего понедельника заметно постоянное падение количества заказов, так как клиенты в большинстве своем перешли на удаленку, дети обучаются дистанционно, а почти все общественные места закрыты. Нет заказов в аэропорты, по понятным причинам.

Вместе с тем, в службах такси заметили некоторый рост популярности повышенного класса. Часть клиентов переходит на комфортный класс, особенно это относится к корпоративным клиентам, сообщает "Фонтанка". Количество таких заказов выросло на 20% - клиенты не хотят подвергаться риску заражения в тесном транспорте. Вместе с тем, тарифы не снизила ни одна служба.

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