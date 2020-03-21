В Кремле заявили об отсутствии эпидемии COVID-19 в России

Сегодня, 18:58

Анна Лисова

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В Кремле заявили об отсутствии эпидемии COVID-19 в России

В ходе интервью пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что по факту в России нет эпидемии коронавируса. Общаясь с журналистами, он рассказал, что сейчас нет предпосылок для введения в стране массового жесткого карантина, а, тем более, чрезвычайной ситуации, сообщает Life.ru.

Но для того, чтобы предупредить дальнейшее распространение коронавируса в государстве, президент РФ Владимир Путин принял решение сделать следующую неделю выходной. Эта мера, объяснил Песков, призвана сдержать инфекцию, а не только оградить от нее граждан. Песков подчеркнул, что на данный момент эпидемиологическая обстановка в России лучше, чем в европейских странах. Добиться этого удалось мерам, которые были приняты заблаговременно правительством.

«Это благодаря тем мерам, которые заблаговременно начало принимать наше правительство, и благодаря той эффективной системе противодействия распространению коронавирусу, которая была создана в РФ. Пока президент исходит именно из этого», - сказал Песков.

Отметим, сегодня стало известно о том, что коронавирус в России уже обнаружили у 840 человек.

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