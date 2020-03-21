В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о смерти двух инфицированных коронавирусом. Умершие были пенсионного возраста (73 и 88 лет). Диагноз в обоих случаях был поставлен прижизненно. Основную болезнь сопутствовали другие, хронические, в частности, пневмония.

Еще сегодня утром в стране до сих пор, по официальным данным, не было ни одного случая смерти от коронавируса. На прошлой неделе некоторые СМИ сообщали о смерти пенсионерки в Москве от этой инфекции, но позже в штабе уточнили, что она умерла от тромба на фоне хронического сердечно-сосудистого заболевания. Поэтому два нынешних случая являются, официально, первыми подобными в России, сообщает Интерфакс. Известно, что в данное время подтверждены 658 инфицированных в РФ.