В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Сегодня, 20:50

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В московском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили о смерти двух инфицированных коронавирусом. Умершие были пенсионного возраста (73 и 88 лет). Диагноз в обоих случаях был поставлен прижизненно. Основную болезнь сопутствовали другие, хронические, в частности, пневмония.

Еще сегодня утром в стране до сих пор, по официальным данным, не было ни одного случая смерти от коронавируса. На прошлой неделе некоторые СМИ сообщали о смерти пенсионерки в Москве от этой инфекции, но позже в штабе уточнили, что она умерла от тромба на фоне хронического сердечно-сосудистого заболевания. Поэтому два нынешних случая являются, официально, первыми подобными в России, сообщает Интерфакс. Известно, что в данное время подтверждены 658 инфицированных в РФ.

Не забудьте поделиться новостью!
Москва коронавирус

Лента

Главный инфекционист Ставрополья неделю ходила на работу с коронавирусом COVID-19

21-03-2020, 12:27

СМИ раскрыли личность первой жертвы коронавируса в России

19-03-2020, 20:16

В Кемерово рабочий отсудил у завода полмиллиона за моральные страдания

19-03-2020, 18:05

Ученые из Новосибирска показали коронавирус под микроскопом

19-03-2020, 16:32

Сроки окончания эпидемии коронавируса в России обозначили в НИИ гриппа

19-03-2020, 13:38

В Амурской области будут судить женщину за распространение фейков о коронавирусе

19-03-2020, 10:07

Камеры видеонаблюдения в Москве выявили свыше 200 нарушивших режим самоизоляции граждан

18-03-2020, 12:54

У музыкантов Брянского симфонического оркестра не подтвердили коронавирус

17-03-2020, 23:24

В Минздраве рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом мужчины на Кубани

16-03-2020, 21:48

Мишустин предлагает ввести двухнедельный карантин по всей России

16-03-2020, 18:20

Гражданин Ирана рассказал об условиях карантина по коронавирусу в Москве

15-03-2020, 10:56

Иностранцы восхитились россиянками за рулем КамАЗа

13-03-2020, 23:30

Lufthansa отменила рейсы из Петербурга

13-03-2020, 12:12

СМИ рассказали, как получить больничный по коронавирусу

13-03-2020, 12:09

Названы четыре главные опасности коронавируса для России

13-03-2020, 11:17

Силовики ищут пропавшую жительницу Миасса, контактную по коронавирусу

11-03-2020, 18:31

Путин призвал бизнесменов готовиться к серьезной конкурентной борьбе в экономике

11-03-2020, 17:40

Иммигрантам в России ужесточат допуск к работе

11-03-2020, 16:34

В Москве опровергли информацию о перепрофилировании больниц из-за коронавируса

11-03-2020, 01:53

В России открылся фестиваль индийского кино

11-03-2020, 01:39

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров