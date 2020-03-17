В Кемерово рабочий отсудил у завода полмиллиона за моральные страдания

Сегодня, 18:05

Сергей Кузнецов

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В Кемерово рабочий отсудил у завода полмиллиона за моральные страдания

Судебные приставы в Кемерово взыскали с металлургического комбината полмиллиона рублей в пользу рабочего, получившего профессиональную болезнь. В департаменте производств УФСПП в Новокузнецке рассматривалось взыскание на 500000 р. на меткомбинат, в пользу водителя, который проработал 30 лет на комбинате и заболел характерной болезнью.

Служба приставов поддержала иск в суд, в котором говорилось, что рабочий потерял 60% трудоспособности. Это значит, что ему более недоступен нормальный образ жизни. Мужчина акцентировал на моральном вреде, который ему нанесен заболеванием (не может заниматься даже рыболовлей), а также ему нельзя сидеть в одном положении более получаса подряд. 

Суд пошел навстречу истцу, сообщают "Новости Кемерово". После этого УФСПП обратилась к руководству комбината и ознакомила с решением, а также наложила предварительное взыскание на счет меткомбината в банке, после чего комбинат выплатил задолженность своему бывшему водителю.

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Кузбасс Кемерово Новокузнецк

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