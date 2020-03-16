У музыкантов Брянского симфонического оркестра не подтвердили коронавирус

Вчера, 23:24

Сергей Кузнецов

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У музыкантов Брянского симфонического оркестра не подтвердили коронавирус

Музыканты Брянского симфонического оркестра не больны коронавирусом. Первые анализы не подтвердили инфицирования, но проведут ещё повторный анализ, только после этого можно будет утверждать, что музыканты избежали заболевания.

По словам родственников, Брянский симфонический оркестр после европейских гастролей поголовно отправлен на карантин. После возвращения в Россию музыканты прошли анализ на грипп и подобные ОРВИ, а также, естественно, на коронавирус. Все артисты будут на карантине в больнице до 26.03. Как рассказали КП родственники музыкантов. Им до последнего не сообщали сроки карантина - его продлили из-за того, что один из музыкантов подхватил грипп. Сейчас все музыканты получают противовирусные лекарства.

В целом по области карантин проходят 80 человек, но ни один случай пока не подтвержден. Со вчерашнего дня все университеты в области переведены на дистанционное обучение.

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