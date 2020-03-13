В Минздраве рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом мужчины на Кубани

Сегодня, 21:48

Сергей Кузнецов

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В Минздраве рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом мужчины на Кубани

Администрация Краснодарского края сообщает, что состояние мужчины, госпитализированного в больницу с подтвержденным диагнозом "коронавирус", сейчас стабильное. К этому моменту, это единственный случай заболевания в крае. Сейчас мужчина лежит в изолированном боксе под наблюдением, ему предоставляется квалифицированная медпомощь. 

Мужчина ранее вернулся из Италии. Люди, близко контактировавшие с пациентом, сейчас обследуются на карантине (он составляет две недели, по нормативу, утвержденному МОЗ). Карантин - добровольный, люди должны оставаться все время дома. 

В списке "карантинных" стран, возвращение из которых предполагает самоизоляцию - крупные европейские страны (кроме Италии, наиболее пораженной вирусом, также Франция и Германия), а также восточноазиатские и Иран.

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