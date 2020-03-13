Мишустин предлагает ввести двухнедельный карантин по всей России

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости введения двухнедельного карантина по всей территории России из-за стихийного и стремительного распространения коронавируса.

Выступая на сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией, Премьер напомнил, что тесты показывают положительные результаты не только у тех, кто был за границей по делам и на отдыхе. Сейчас в России уже несколько больных, которые не выезжали за пределы страны, а заразились непосредственно от родственников-путешественников.

По этой причине, подчеркивает Мишустин, контроль за гражданами России, которые возвращаются из-за рубежа, должен быть усилен. Особенно за теми людьми, которые возвращаются из стран с неблагоприятной по COVID-19 эпидемиологической обстановкой.

«Медлить здесь нельзя, необходимы в общем-то оперативные меры и быстрая диагностика при выявлении заболевания так, как это сделано в Москве» - сказал российский Премьер.

Он уверен, что практику диагностики коронавируса в столице должны перенимать регионы.

По состоянию на сегодня, как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, в России подтверждено уже 93 случая заболевания коронавирусом.

79 человек находятся в стационаре. При этом у 57 людей заболевание протекает в легкой форме, у некоторых даже отсутствуют симптомы.