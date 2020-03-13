Гражданин Ирана рассказал об условиях карантина по коронавирусу в Москве

Гражданин Ирана отбыл карантин по коронавирусу в одной из больниц Москвы, а когда вышел, поделился своими впечатлениями с журналистами. В целом, он остался очень доволен условиями. Также иранец отметил, что его очень хорошо кормили, а врачи - настоящие профессионалы.

Гражданин Ирана Арман Фалла поведал, что в Москву прилетел еще 1 марта. В аэропорту его сразу же попросили проехать в больницу - на карантин.

В медучреждении провели тест на коронавирусную инфекцию. Результат оказался отрицательным, чему иранец несказанно рад.

«Мне очень понравилась клиника, в которой я провел время - она похожа на отель. Большое спасибо главному врачу и всему персоналу. Я понимаю, что такие меры необходимы для предотвращения коронавирусной инфекции» - приводит слова Армана Фалла Рен ТВ.





К слову, мужчина проводил карантин в московской больнице №40 на Коммунарке. Ранее оттуда выписали 52 пациентов, которые контактировали с больными коронавирусом.

В клинике созданы все условия. Санузлы приспособлены для доступа маломобильных граждан. Для удобства пребывающих в больнице есть бесплатный Wi-Fi. Для больных предусмотрено 5-разовое питание.