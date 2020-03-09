Путин призвал бизнесменов готовиться к серьезной конкурентной борьбе в экономике

Президент Путин провел совещание с инвесторами крупнейших компаний. На встрече присутствовали руководители ВТБ, Яндекса, и другие промышленники и финансисты.

Президент указал, что страна обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы сохранить стабильность. Страна без особых проблем пройдет турбулентный период в экономике, который намечается в данное время. Крупные компании должны окрепнуть после выхода из кризиса, и готовиться к повышенной конкуренции сейчас (Секрет фирмы ).

Были озвучены планы создания инвестиционного фонда РФПИ и Транснефти, а также фонда для вложений в инфраструктуру, его объем может составить до 600 миллиардов рублей.

Владелец Алмаз-Капитал А.Галицкий озвучил инициативу создания фонда высоких технологий для финансирования стартапов, на что президент ответил, что крупные компании могут не согласиться на это.

Встреча Путина с инвесторами стала реакцией на мировой обвал рынков вследствие разрыва соглашения ОПЕК+.