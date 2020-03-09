Путин призвал бизнесменов готовиться к серьезной конкурентной борьбе в экономике

Сегодня, 17:40

Сергей Кузнецов

0

Image 16+
Путин призвал бизнесменов готовиться к серьезной конкурентной борьбе в экономике

Президент Путин провел совещание с инвесторами крупнейших компаний. На встрече присутствовали руководители ВТБ, Яндекса, и другие промышленники и финансисты.

Президент указал, что страна обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы сохранить стабильность. Страна без особых проблем пройдет турбулентный период в экономике, который намечается в данное время. Крупные компании должны окрепнуть после выхода из кризиса, и готовиться к повышенной конкуренции сейчас (Секрет фирмы).

Были озвучены планы создания инвестиционного фонда РФПИ и Транснефти, а также фонда для вложений в инфраструктуру, его объем может составить до 600 миллиардов рублей.

Владелец Алмаз-Капитал А.Галицкий озвучил инициативу создания фонда высоких технологий для финансирования стартапов, на что президент ответил, что крупные компании могут не согласиться на это.

Встреча Путина с инвесторами стала реакцией на мировой обвал рынков вследствие разрыва соглашения ОПЕК+.

Не забудьте поделиться новостью!
Владимир Путин Яндекс ВТБ

Лента

Путин призвал бизнесменов готовиться к серьезной конкурентной борьбе в экономике

Сегодня, 17:40

Иммигрантам в России ужесточат допуск к работе

Сегодня, 16:34

В Москве опровергли информацию о перепрофилировании больниц из-за коронавируса

Сегодня, 01:53

В России открылся фестиваль индийского кино

Сегодня, 01:39

Суд смягчил режим скрывшемуся с места ДТП сыну главы Чебоксар

Сегодня, 01:31

Самый маленький памятник города защитили от коронавируса

Сегодня, 01:17

Глава Минэнергетики проведет экстренное совещание с нефтяниками в среду

Вчера, 18:52

Транспортных полицейских в Петербурге из-за коронавируса одели в медзащиту

Вчера, 14:11

В Башкирии женщина принесла в больницу тело новорожденного ребенка

Вчера, 11:51

Жители вышли на народный сход из-за убитой 13-летней девочки под Тамбовом

9-03-2020, 23:19

Эксперт: выход из ОПЕК+ был неизбежным

9-03-2020, 23:17

«Роснефть» значительно увеличит добычу нефти

9-03-2020, 23:12

РБК: бывший менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании

9-03-2020, 20:18

В Минфине заявили, что готовы к падению нефти до $25

9-03-2020, 19:45

"Единороссы" пообещали выполнить социальные обязательства даже при дешевой нефти

9-03-2020, 19:35

Блогера Екатерину Диденко травят в социальных сетях за заработок на смерти мужа

5-03-2020, 18:39

СМИ узнали имена попавших на коронавирусный карантин россиян в ОАЭ

5-03-2020, 13:22

Дехтярь: Российские туристы откажутся от поездок в Турцию из-за угрозы их жизни и здоровью

5-03-2020, 00:05

В Минздраве не видят смысла проверки на коронавирус каждого россиянина

1-03-2020, 13:27

Жителям приморского поселка на Масленицу показали гей-порно

29-02-2020, 18:10

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров