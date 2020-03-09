В России открылся фестиваль индийского кино

Сегодня, 01:39

Сергей Кузнецов

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В России открылся фестиваль индийского кино

Несмотря на коронавирус, и сообщения о нескольких отмененных фестивалях сегодня, в России стартовал очередной фестиваль индийского кино.

Любимое многими кино покажут в 7 городах-миллионниках. Среди них не только традиционные ленты с песнями и танцами, но и например индийские триллеры, о паранормальной активности в глубинах ада, а также остросюжетные боевики (РИА Новости).

Фестиваль Болливуда открывается сегодня, потому что сегодня в Индии отмечают праздник наступления весны.

Сайт фестиваля призывает российских зрителей ознакомиться с красочным миром индийского кино. Кино, переполненное эмоциями и музыкой, по праву сыскало популярность у россиян, сообщается на сайте фестиваля.

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Индия кино Болливуд

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