В России открылся фестиваль индийского кино

Несмотря на коронавирус, и сообщения о нескольких отмененных фестивалях сегодня, в России стартовал очередной фестиваль индийского кино.

Любимое многими кино покажут в 7 городах-миллионниках. Среди них не только традиционные ленты с песнями и танцами, но и например индийские триллеры, о паранормальной активности в глубинах ада, а также остросюжетные боевики (РИА Новости ).

Фестиваль Болливуда открывается сегодня, потому что сегодня в Индии отмечают праздник наступления весны.

Сайт фестиваля призывает российских зрителей ознакомиться с красочным миром индийского кино. Кино, переполненное эмоциями и музыкой, по праву сыскало популярность у россиян, сообщается на сайте фестиваля.