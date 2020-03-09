Суд смягчил режим скрывшемуся с места ДТП сыну главы Чебоксар

Сегодня, 01:31

Сергей Кузнецов

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Суд смягчил режим скрывшемуся с места ДТП сыну главы Чебоксар

В деле осужденного сына мэра Чебоксар новый поворот — Верховный суд Чувашии принял решение отправить осужденного из колонии общего режима в колонию-поселение.

Сын мэра был осужден за то, что покинул место ДТП с тяжело травмированным. В прошлом году Ладыков, двигаясь на автомобиле Audi Q7, причём без прав, врезался в металлический отбойник, после чего его отбросило к встречному УАЗу, в результате чего водитель УАЗа был тяжело травмирован, а виновник скрылся с места ДТП (РИА Новости).

Через два дня он был задержан. Оказалось, что за три месяца до того он уже побывал в суде, из-за того что избил полицейского.

Тогда суд вынес ему наказание в виде условного осуждения.

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