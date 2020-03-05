Жители вышли на народный сход из-за убитой 13-летней девочки под Тамбовом

Вчера, 23:19

Сергей Кузнецов

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Жители вышли на народный сход из-за убитой 13-летней девочки под Тамбовом

Жители деревни вышли на народный сход, возмущенные исчезновением и как считается убийством 13-летней местной девочки. Сельчане потребовали от полицейских назвать подозреваемого, так как им известно, что он уже задержан.

Телеграм-каналы сообщили его имя, но официальных подтверждений пока нет. Подозревается местный 35-летний житель, который, по его словам, случайно сбил ребенка на дороге, испугался последствий, и бросил тело в реку. Спасатели, проводя операцию по поиску ребенка, попутно нашли тело местного рыбака, исчезнувшего ранее (Лента).

Девочка 7 марта ушла на дискотеку и не вернулась. Очевидцы утверждали, что вечером возле клуба были слышны ее крики. Тело все еще не найдено, но обследовано место, в котором тело было брошено в реку. Подозреваемого должны были привезти в клуб, но возле клуба собрались возмущенные жители. Ранее в преступлении подозревался таксист, но у него подтвердилось алиби.

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Тамбов

Лента

Жители вышли на народный сход из-за убитой 13-летней девочки под Тамбовом

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