Эксперт: выход из ОПЕК+ был неизбежным

СМИ пишут о драматизме ситуации, сложившейся на мировом рынке нефти, после фактического разрыва сделки ОПЕК+. Теплое партнерство между Россией и Саудовской Аравией за несколько дней сменилось де-факто разрывом договора и как следствие обвалом цен.

Но дело в том, что результатом сделки ОПЕК+ стало снижение доли рынка России и Саудовской Аравии, так как сланцевики США постепенно "выдавливали" обе страны и захватывали их долю. Достаточно сказать, что с 2016 г добыча в США выросла на 45%, что составляет треть российской добычи, заявляет Юрий Барсуков (Коммерсант ).

Рано или поздно России нужно было выйти из ОПЕК+, неясно только, в какой момент. Саудовцы в марте попытались шантажировать Россию, потребовав еще больше сократить добычу, но Москва не поддалась и сейчас саудовцы развязали ценовую войну (хотя публично уверяют, что это не так).

В целом, Россия готова к ценовой войне, обладает огромными резервами и может балансировать бюджет как крайней мере 4 года.