«Роснефть» значительно увеличит добычу нефти

Вчера, 23:12

Сергей Кузнецов

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«Роснефть» значительно увеличит добычу нефти

Источники Bloomberg сообщили, что Роснефть собирается значительно увеличить объем добычи с 1.04.2020 г. Планируется увеличение на 300 тыс барр./сутки. Увеличение будет проведено за короткий срок — неделю или две (Коммерсант).

Накануне глава пресс-службы компании Михаил Леонтьев рассказал о мотивах выхода России из нефтяной сделки ОПЕК+. По его словам, в Роснефти считают, что соглашение ОПЕК+ нельзя назвать партнерским в полной мере, поэтому долго находиться в такой сделке попросту не имеет смысла.

Исходя из этого, министру энергетики А.Новаку была дана директива выйти из сделки на заседании ОПЕК+. С 1 апреля Россия не имеет обязательств по сокращению добычи.

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Михаил Леонтьев Роснефть нефть

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