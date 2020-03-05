«Роснефть» значительно увеличит добычу нефти

Источники Bloomberg сообщили, что Роснефть собирается значительно увеличить объем добычи с 1.04.2020 г. Планируется увеличение на 300 тыс барр./сутки. Увеличение будет проведено за короткий срок — неделю или две (Коммерсант ).

Накануне глава пресс-службы компании Михаил Леонтьев рассказал о мотивах выхода России из нефтяной сделки ОПЕК+. По его словам, в Роснефти считают, что соглашение ОПЕК+ нельзя назвать партнерским в полной мере, поэтому долго находиться в такой сделке попросту не имеет смысла.

Исходя из этого, министру энергетики А.Новаку была дана директива выйти из сделки на заседании ОПЕК+. С 1 апреля Россия не имеет обязательств по сокращению добычи.