РБК: бывший менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании

Французский ритейлер "Ашан" в России ежегодно терпел убытки около 3% оборота, из-за коррупции менеджеров компании, по словам бывшего топ-менеджера "Ашан" Алексея Жаркова. Он работал директором по развитию проектов с 2017 по 2019 год (РБК ).

Жарков работал на должности также главного аудитора, и боролся с коррупцией в закупках, в частности колбасных и хлебных изделий. По словам Жаркова, он обнаружил коррупционные действия у примерно половины поставщиков "Ашана", причём крупных, с годовыми оборотами более 0,3 млрд руб. Из-за коррупции необоснованно повышалась стоимость, не соблюдалось тендерное законодательство. Аудит зафиксировал утечки информации, из-за чего некоторые поставщики получали необоснованные преимущества. Дорогие продукты, в частности колбасные, на самом деле не оправдывали свою цену.