В Минфине заявили, что готовы к падению нефти до $25

Министерство финансов гарантирует, что ФНБ сможет помочь финансировать бюджетные расходы много лет, даже если цены на нефть упадут до $25 и останутся на этом уровне много лет.

В марте текущего года ФНБ составляет более 9% ВВП, этого достаточно для компенсации дефицита бюджета даже 6-10 лет подряд.

Сегодня утром нефтяные котировки обрушились примерно на треть, до $30, позже они откорректировались до $35. Падение котировок было заметно ещё 6 марта, после фактического разрыва договора в рамках ОПЕК+ между Россией и нефтедобывающими странами Залива.

Утром курс доллара вырос до 72 рублей, а евро - до 82.

Опасения трейдеров привели к падению нефтяных цен ниже так называемой "отсечки" - $42 (РБК ).

В Минфине сообщают также, что по существующим правилам, если объем ФНБ упадет ниже 5%, финансирование бюджетных расходов из ФНБ не может превышать объём, эквивалентный 1% ВВП.