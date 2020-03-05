"Единороссы" пообещали выполнить социальные обязательства даже при дешевой нефти

Сегодня, 19:35

Сергей Кузнецов

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"Единороссы" пообещали выполнить социальные обязательства даже при дешевой нефти

Думские единороссы гарантировали, что социальные расходы федерального бюджета будут выполняться, даже если нефть будет дешевой длительное время. Выполнение социальных расходов не будет страдать по крайней мере три года, с 2020 по 2023, сказал первый заместитель председателя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев (Интерфакс).

В данное время действует т.н. бюджетное правило, по которому все "внеплановые" доходы от нефти, если она дороже $42/баррель, изымались в ФНБ. Благодаря этому в Фонде накоплены значительные средства, около 7% ВВП. Это позволяет финансировать как заложенные ранее социальные программы, так и дополнительные инициативы президента, озвученные в январе. Только в ФНБ объем свободных средства составляет около 150 миллиардов долларов. По словам министра финансов, этого достаточно, чтобы финансировать дефицит 6-10 лет подряд.

 

 

 

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