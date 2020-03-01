Блогера Екатерину Диденко травят в социальных сетях за заработок на смерти мужа

Сегодня, 18:39

Сергей Нилов

0

Image
Блогера Екатерину Диденко травят в социальных сетях за заработок на смерти мужа
Фото: Из открытых источников

Блогер Екатерина Диденко подверглась откровенной травли в социальных сетях. Россияне упрекают девушку в отсутствии скорби, особом цинизме и в заработках на гибели мужа. Дошло до того, что некоторые хейтеры и ей желают смерти.

На минувших выходных, после вечеринки с сухим льдом, Диденко стала вдовой. По некоторым данным, уже на следующий день после гибели мужа девушка подписывала контракт с Первым каналом.

На «Пусть говорят» она появилась не так, как подобает скорбящей вдове - в розовой кофточке. За такой выход ее особо распекли в сети. Тысячи россиян ненавидят Екатерину Диденко за то, что она, имея медобразование, ничего не сделала для того, чтобы спасти участников вечеринки от сухого льда.

Блогеру откровенно желают смерти. Некоторые россияне после ее заявлений о том, что муж сделал ей подарок, умерев, после заработков на телевизионных шоу называют девушку недосуществом и считают, что таким не место в обществе.

В свое оправдание Диденко говорит, что ни в чем не виновата, и просит перестать ее травить. Всем, кто наговорил о ней гадости, она обещает непременно отомстить. Она обратилась к друзьям с просьбой делать скриншоты с публикациями, где о ней говорят не хорошо. А после того, как придет в себя, обещает разобраться со всеми недругами.

«Сил вам, Екатерина, впереди еще не одно шоу. Уверена, ипотеку закроете и вообще, все у вас будет хорошо. Я в этом даже не сомневаюсь. Вы так стойко перенесли все невзгоды, ничего не понимая, но на следующий день после смерти Валентина подписали договор с Первым каналом. До его похорон успели аж на три шоу сходить... И я очень надеюсь, что на «Давай поженимся!» мы вас хотя бы 40 дней не увидим!», - цитирует «СтарХит» еще одну звезду Инстаграм Елену Санжаровскую.

Напомним, трагедия произошла в пятницу в банном комплексе столицы «Девятый вал», где Катя с мужем и компанией друзей отмечала свой день рождения.

Чтобы вечеринка удалась на славу, Валентин купил 25 кг сухого льда и всыпал их в бассейн с хлорированной водой. В результате токсичной химической реакции погибли трое людей.

Лента

Блогера Екатерину Диденко травят в социальных сетях за заработок на смерти мужа

Сегодня, 18:39

СМИ узнали имена попавших на коронавирусный карантин россиян в ОАЭ

Сегодня, 13:22

Дехтярь: Российские туристы откажутся от поездок в Турцию из-за угрозы их жизни и здоровью

Сегодня, 00:05

В Минздраве не видят смысла проверки на коронавирус каждого россиянина

1-03-2020, 13:27

Жителям приморского поселка на Масленицу показали гей-порно

29-02-2020, 18:10

В Крыму сотрудники ФСБ задержали фальшивого «коллегу»

29-02-2020, 11:32

Мишустин поддержал идею убрать клетки для подсудимых

28-02-2020, 17:47

Скорее всего, конкуренты: владельца похоронного бюро объявили педофилом

28-02-2020, 10:36

В Симферополе ураган сорвал крышу площадью 600 кв. м, приземлив ее на автомобили

27-02-2020, 17:52

Во Владивостоке женщина легла под эвакуатор, чтобы тот не увез авто

27-02-2020, 16:13

Стратегическая авиация России продемонстрировала свое оружие

27-02-2020, 15:39

Десятилетний Егор рисует и продает картины, что помочь маме оплатить банковский долг

27-02-2020, 15:35

Россия более чем в 2 раза увеличила экспорт нефти в США и Британию

27-02-2020, 11:44

Диетолог: не закусывайте сладкими блинами, иначе тяжелое похмелье гарантировано

27-02-2020, 09:12

Житель Челябинска заставил инспектора ДПС выписать штраф водителю эвакуатора

27-02-2020, 08:32

«Яблоки в никотине» – ноу-хау самарских предпринимателей

26-02-2020, 17:16

В Ростовской области ушла под землю маршрутка с пассажирами

26-02-2020, 15:56

В ЕР опровергли слухи о переименовании партии и смене руководства

26-02-2020, 11:03

Для российских военнослужащих созданы палатки с климат-контролем

26-02-2020, 10:41

Двух подростков в Сочи унесло в штормящее море

26-02-2020, 10:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle