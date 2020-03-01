Блогера Екатерину Диденко травят в социальных сетях за заработок на смерти мужа

Блогер Екатерина Диденко подверглась откровенной травли в социальных сетях. Россияне упрекают девушку в отсутствии скорби, особом цинизме и в заработках на гибели мужа. Дошло до того, что некоторые хейтеры и ей желают смерти.

На минувших выходных, после вечеринки с сухим льдом, Диденко стала вдовой. По некоторым данным, уже на следующий день после гибели мужа девушка подписывала контракт с Первым каналом.

На «Пусть говорят» она появилась не так, как подобает скорбящей вдове - в розовой кофточке. За такой выход ее особо распекли в сети. Тысячи россиян ненавидят Екатерину Диденко за то, что она, имея медобразование, ничего не сделала для того, чтобы спасти участников вечеринки от сухого льда.

Блогеру откровенно желают смерти. Некоторые россияне после ее заявлений о том, что муж сделал ей подарок, умерев, после заработков на телевизионных шоу называют девушку недосуществом и считают, что таким не место в обществе.

В свое оправдание Диденко говорит, что ни в чем не виновата, и просит перестать ее травить. Всем, кто наговорил о ней гадости, она обещает непременно отомстить. Она обратилась к друзьям с просьбой делать скриншоты с публикациями, где о ней говорят не хорошо. А после того, как придет в себя, обещает разобраться со всеми недругами.

«Сил вам, Екатерина, впереди еще не одно шоу. Уверена, ипотеку закроете и вообще, все у вас будет хорошо. Я в этом даже не сомневаюсь. Вы так стойко перенесли все невзгоды, ничего не понимая, но на следующий день после смерти Валентина подписали договор с Первым каналом. До его похорон успели аж на три шоу сходить... И я очень надеюсь, что на «Давай поженимся!» мы вас хотя бы 40 дней не увидим!», - цитирует «СтарХит» еще одну звезду Инстаграм Елену Санжаровскую.

Напомним, трагедия произошла в пятницу в банном комплексе столицы «Девятый вал», где Катя с мужем и компанией друзей отмечала свой день рождения.

Чтобы вечеринка удалась на славу, Валентин купил 25 кг сухого льда и всыпал их в бассейн с хлорированной водой. В результате токсичной химической реакции погибли трое людей.