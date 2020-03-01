Дехтярь: Российские туристы откажутся от поездок в Турцию из-за угрозы их жизни и здоровью

Агрессивная риторика турецкого президента приведет к упадку турецкого бизнеса, заявила профессор Галина Дехтярь.

В четверг, 5 марта, российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Отношения между Турцией и Россией усложнились в связи с агрессивным политическим курсом Анкары не только во внутренней политике, но и на международной арене. Не секрет, что с момента вмешательства Турции в ливийский кризис, ситуация в африканском государстве заметно ухудшилась. Помимо сотрудничества Эрдогана с боевиками и террористическими группировками из Ливии, не менее важный вопрос грядущей встречи — сложная обстановка в Сирии и, в частности, эскалация в Идлибе.

В связи с неспокойной обстановкой, сложившейся вокруг региона, Турция рискует лишиться туристического потока из России, считает доктор экономических наук, доктор социологических наук, профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС, член Международной Академии туризма Галина Дехтярь. По ее мнению, российское правительство может вновь, как и в 2015 году, запретить авиасообщение с Турцией, если сочтет, что Анкара не может обеспечить безопасность отдыхающим на территории страны российским гражданам.

«Если возникнут какие-то политические события, то очевидно, что туристический поток в Турцию будет ограничен, что вполне понятно, ведь за безопасность граждан государство несет ответственность», — заключила профессор.