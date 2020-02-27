Жителям приморского поселка на Масленицу показали гей-порно

В Приморье разгорается скандал, в сети обсуждают, «полетят ли головы» после инцидента, произошедшего во время гуляний на Масленицу в поселке Михайловка. Там злоумышленники прямо на здании районной администрации показали местным жителям гей-порно.

Видео народных масленичных гуляний, во время которых народу на большом экране показывают непотребные кадры, уже облетело соцсети.

На ролике, который мы опубликовать по вполне понятным причинам не можем (его можно найти по поиску), видно, как на площади у Михайловской райадминистрации люди прогуливаются целыми семьями, с детьми.

«Администрация жжет!», - говорит за кадром автор видео.

Отметим, что инцидент вызвал вполне понятное возмущение и общественный резонанс. В полиции инициировали проверку. В местной райадминистрации винят в произошедшем сотрудников, которые отвечали за доступ к большому экрану, нарекают на халатность.